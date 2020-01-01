FridonAI (FRAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FridonAI (FRAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FridonAI (FRAI) Informacije FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools. Službena web stranica: https://fridon.ai/ Kupi FRAI odmah!

FridonAI (FRAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FridonAI (FRAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.47K $ 35.47K $ 35.47K Ukupna količina: $ 947.54M $ 947.54M $ 947.54M Količina u optjecaju: $ 777.22M $ 777.22M $ 777.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.24K $ 43.24K $ 43.24K Povijesni maksimum: $ 0.00152913 $ 0.00152913 $ 0.00152913 Povijesni minimum: $ 0.00003868 $ 0.00003868 $ 0.00003868 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni FridonAI (FRAI)

FridonAI (FRAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FridonAI (FRAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FRAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FRAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FRAI tokena, istražite FRAI cijenu tokena uživo!

