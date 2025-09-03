FridonAI (FRAI) Informacije o cijeni (USD)

FridonAI (FRAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRAI je $ 0.00152913, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +6.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FridonAI (FRAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija FridonAI je $ 35.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRAI je 777.22M, s ukupnom količinom od 947543848.476412. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.24K.