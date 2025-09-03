Frens of Elon (FRENS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01529328$ 0.01529328 $ 0.01529328 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.31% Promjena cijene (7D) +8.31%

Frens of Elon (FRENS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRENStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRENS je $ 0.01529328, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRENS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frens of Elon (FRENS)

Tržišna kapitalizacija $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,981,303.847969 999,981,303.847969 999,981,303.847969

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frens of Elon je $ 8.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRENS je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981303.847969. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.07K.