Frens of Elon Logotip

Frens of Elon Cijena (FRENS)

Neuvršten

1 FRENS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Frens of Elon (FRENS)
Frens of Elon (FRENS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01529328
$ 0.01529328$ 0.01529328

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.31%

+8.31%

Frens of Elon (FRENS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRENStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRENS je $ 0.01529328, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRENS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frens of Elon (FRENS)

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

--
----

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,303.847969
999,981,303.847969 999,981,303.847969

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frens of Elon je $ 8.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRENS je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981303.847969. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.07K.

Frens of Elon (FRENS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Frens of Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Frens of Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Frens of Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Frens of Elon u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+10.20%
60 dana$ 0+34.30%
90 dana$ 0--

Što je Frens of Elon (FRENS)

Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

Resurs Frens of Elon (FRENS)

Službena web-stranica

Frens of Elon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Frens of Elon (FRENS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Frens of Elon (FRENS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Frens of Elon.

Provjerite Frens of Elon predviđanje cijene sada!

FRENS u lokalnim valutama

Frens of Elon (FRENS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Frens of Elon (FRENS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRENS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Frens of Elon (FRENS)

Koliko Frens of Elon (FRENS) vrijedi danas?
Cijena FRENS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRENS u USD?
Trenutačna cijena FRENS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Frens of Elon?
Tržišna kapitalizacija za FRENS je $ 8.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRENS?
Količina u optjecaju za FRENS je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRENS?
FRENS je postigao ATH cijenu od 0.01529328 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRENS?
FRENS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRENS?
24-satni obujam trgovanja za FRENS je -- USD.
Hoće li FRENS još narasti ove godine?
FRENS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRENS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.