Frencoin (FREN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Frencoin (FREN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Frencoin (FREN) Informacije

Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025.

Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto.

Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.

Službena web stranica:
https://amihan.gg/
Bijela knjiga:
https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155

Frencoin (FREN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Frencoin (FREN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 588.21K
Ukupna količina:
$ 88.89M
Količina u optjecaju:
$ 32.18M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.62M
Povijesni maksimum:
$ 0.0208037
Povijesni minimum:
$ 0.00869196
Trenutna cijena:
$ 0.01828074
Frencoin (FREN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Frencoin (FREN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FREN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FREN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FREN tokena, istražite FREN cijenu tokena uživo!

FREN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FREN? Naša FREN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

