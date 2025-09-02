Frencoin (FREN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01849893 24-satna najniža cijena $ 0.01929186 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0208037 Najniža cijena $ 0.00869196 Promjena cijene (1H) -0.67% Promjena cijene (1D) -3.48% Promjena cijene (7D) -2.62%

Frencoin (FREN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01856521. Tijekom protekla 24 sata, FRENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01849893 i najviše cijene $ 0.01929186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FREN je $ 0.0208037, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00869196.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FREN se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, -3.48% u posljednjih 24 sata i -2.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frencoin (FREN)

Tržišna kapitalizacija $ 596.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.65M Količina u optjecaju 32.18M Ukupna količina 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frencoin je $ 596.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FREN je 32.18M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.65M.