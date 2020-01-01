Fren Pet (FP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fren Pet (FP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fren Pet (FP) Informacije FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade. Službena web stranica: https://frenpet.xyz/ Kupi FP odmah!

Fren Pet (FP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fren Pet (FP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Ukupna količina: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Količina u optjecaju: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Povijesni maksimum: $ 16.52 $ 16.52 $ 16.52 Povijesni minimum: $ 0.153207 $ 0.153207 $ 0.153207 Trenutna cijena: $ 0.60993 $ 0.60993 $ 0.60993 Saznajte više o cijeni Fren Pet (FP)

Fren Pet (FP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fren Pet (FP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FP tokena, istražite FP cijenu tokena uživo!

FP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FP? Naša FP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FP predviđanje cijene tokena odmah!

