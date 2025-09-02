Fren Pet (FP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.621962 24-satna najviša cijena $ 0.647849 Najviša cijena ikada $ 16.52 Najniža cijena $ 0.153207 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -2.50% Promjena cijene (7D) -25.36%

Fren Pet (FP) cijena u stvarnom vremenu je $0.631647. Tijekom protekla 24 sata, FPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.621962 i najviše cijene $ 0.647849, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FP je $ 16.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.153207.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FP se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -25.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fren Pet (FP)

Tržišna kapitalizacija $ 4.62M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.62M Količina u optjecaju 7.32M Ukupna količina 7,315,887.55079623

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fren Pet je $ 4.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FP je 7.32M, s ukupnom količinom od 7315887.55079623. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.62M.