Više o FREGO

FREGO Informacije o cijeni

FREGO Bijela knjiga

FREGO Službena web stranica

FREGO Tokenomija

FREGO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FREGO Logotip

FREGO Cijena (FREGO)

Neuvršten

1 FREGO u USD cijena uživo:

$0.00029461
$0.00029461$0.00029461
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FREGO (FREGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:15:50 (UTC+8)

FREGO (FREGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02039821
$ 0.02039821$ 0.02039821

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

+0.70%

-0.21%

-0.21%

FREGO (FREGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FREGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FREGO je $ 0.02039821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FREGO se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i -0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FREGO (FREGO)

$ 267.77K
$ 267.77K$ 267.77K

--
----

$ 267.77K
$ 267.77K$ 267.77K

903.84M
903.84M 903.84M

903,836,965.3897245
903,836,965.3897245 903,836,965.3897245

Trenutačna tržišna kapitalizacija FREGO je $ 267.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FREGO je 903.84M, s ukupnom količinom od 903836965.3897245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 267.77K.

FREGO (FREGO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FREGO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FREGO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FREGO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FREGO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.70%
30 dana$ 0-17.52%
60 dana$ 0-22.51%
90 dana$ 0--

Što je FREGO (FREGO)

FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

FREGO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FREGO (FREGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FREGO (FREGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FREGO.

Provjerite FREGO predviđanje cijene sada!

FREGO u lokalnim valutama

FREGO (FREGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FREGO (FREGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FREGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FREGO (FREGO)

Koliko FREGO (FREGO) vrijedi danas?
Cijena FREGO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FREGO u USD?
Trenutačna cijena FREGO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FREGO?
Tržišna kapitalizacija za FREGO je $ 267.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FREGO?
Količina u optjecaju za FREGO je 903.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FREGO?
FREGO je postigao ATH cijenu od 0.02039821 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FREGO?
FREGO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FREGO?
24-satni obujam trgovanja za FREGO je -- USD.
Hoće li FREGO još narasti ove godine?
FREGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FREGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:15:50 (UTC+8)

FREGO (FREGO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.