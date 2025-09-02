FREGO (FREGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02039821$ 0.02039821 $ 0.02039821 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) +0.70% Promjena cijene (7D) -0.21% Promjena cijene (7D) -0.21%

FREGO (FREGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FREGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FREGO je $ 0.02039821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FREGO se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i -0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FREGO (FREGO)

Tržišna kapitalizacija $ 267.77K$ 267.77K $ 267.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 267.77K$ 267.77K $ 267.77K Količina u optjecaju 903.84M 903.84M 903.84M Ukupna količina 903,836,965.3897245 903,836,965.3897245 903,836,965.3897245

Trenutačna tržišna kapitalizacija FREGO je $ 267.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FREGO je 903.84M, s ukupnom količinom od 903836965.3897245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 267.77K.