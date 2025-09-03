Freg (FREG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.65% Promjena cijene (7D) +7.65%

Freg (FREG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FREGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FREG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FREG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Freg (FREG)

Tržišna kapitalizacija $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Količina u optjecaju 999.41M 999.41M 999.41M Ukupna količina 999,412,547.145516 999,412,547.145516 999,412,547.145516

Trenutačna tržišna kapitalizacija Freg je $ 9.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FREG je 999.41M, s ukupnom količinom od 999412547.145516. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.75K.