FreeTrump ($TRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.07546$ 0.07546 $ 0.07546 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -0.75% Promjena cijene (7D) -6.48% Promjena cijene (7D) -6.48%

FreeTrump ($TRUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TRUMP je $ 0.07546, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TRUMP se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i -6.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FreeTrump ($TRUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 81.63K$ 81.63K $ 81.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.63K$ 81.63K $ 81.63K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FreeTrump je $ 81.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TRUMP je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.63K.