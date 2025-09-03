Freakoff (FREAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00200655$ 0.00200655 $ 0.00200655 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) -1.84% Promjena cijene (7D) -3.36% Promjena cijene (7D) -3.36%

Freakoff (FREAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FREAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FREAK je $ 0.00200655, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FREAK se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -1.84% u posljednjih 24 sata i -3.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Freakoff (FREAK)

Tržišna kapitalizacija $ 19.64K$ 19.64K $ 19.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.64K$ 19.64K $ 19.64K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Freakoff je $ 19.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FREAK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.64K.