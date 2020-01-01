Frax USD (FRXUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Frax USD (FRXUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Frax USD (FRXUSD) Informacije Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems. Službena web stranica: https://frax.com Kupi FRXUSD odmah!

Frax USD (FRXUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Frax USD (FRXUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 63.34M $ 63.34M $ 63.34M Ukupna količina: $ 63.36M $ 63.36M $ 63.36M Količina u optjecaju: $ 63.36M $ 63.36M $ 63.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.34M $ 63.34M $ 63.34M Povijesni maksimum: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Povijesni minimum: $ 0.97622 $ 0.97622 $ 0.97622 Trenutna cijena: $ 0.999729 $ 0.999729 $ 0.999729 Saznajte više o cijeni Frax USD (FRXUSD)

Frax USD (FRXUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Frax USD (FRXUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FRXUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FRXUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FRXUSD tokena, istražite FRXUSD cijenu tokena uživo!

