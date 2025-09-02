Frax USD (FRXUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999537 $ 0.999537 $ 0.999537 24-satna najniža cijena $ 0.999959 $ 0.999959 $ 0.999959 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999537$ 0.999537 $ 0.999537 24-satna najviša cijena $ 0.999959$ 0.999959 $ 0.999959 Najviša cijena ikada $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Najniža cijena $ 0.97622$ 0.97622 $ 0.97622 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Frax USD (FRXUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999588. Tijekom protekla 24 sata, FRXUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999537 i najviše cijene $ 0.999959, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRXUSD je $ 1.007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.97622.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRXUSD se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frax USD (FRXUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 66.60M$ 66.60M $ 66.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.60M$ 66.60M $ 66.60M Količina u optjecaju 66.63M 66.63M 66.63M Ukupna količina 66,625,386.83118995 66,625,386.83118995 66,625,386.83118995

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frax USD je $ 66.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRXUSD je 66.63M, s ukupnom količinom od 66625386.83118995. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.60M.