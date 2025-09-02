Više o FRXUSD

Frax USD Cijena (FRXUSD)

1 FRXUSD u USD cijena uživo:

$0.99968
$0.99968
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Frax USD (FRXUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:15:18 (UTC+8)

Frax USD (FRXUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.999537
24-satna najniža cijena
$ 0.999959
24-satna najviša cijena

$ 0.999537
$ 0.999959
$ 1.007
$ 0.97622
-0.03%

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Frax USD (FRXUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999588. Tijekom protekla 24 sata, FRXUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999537 i najviše cijene $ 0.999959, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRXUSD je $ 1.007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.97622.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRXUSD se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frax USD (FRXUSD)

$ 66.60M
$ 66.60M

--
$ 66.60M
66.63M
66,625,386.83118995
Trenutačna tržišna kapitalizacija Frax USD je $ 66.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRXUSD je 66.63M, s ukupnom količinom od 66625386.83118995. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.60M.

Frax USD (FRXUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Frax USD u USD iznosila je $ -0.0002817333479423.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Frax USD u USD iznosila je $ -0.0004607101.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Frax USD u USD iznosila je $ +0.0001650319.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Frax USD u USD iznosila je $ -0.0004613382118945.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002817333479423-0.02%
30 dana$ -0.0004607101-0.04%
60 dana$ +0.0001650319+0.02%
90 dana$ -0.0004613382118945-0.04%

Što je Frax USD (FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Frax USD (FRXUSD)

Službena web-stranica

Frax USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Frax USD (FRXUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Frax USD (FRXUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Frax USD.

Provjerite Frax USD predviđanje cijene sada!

FRXUSD u lokalnim valutama

Frax USD (FRXUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Frax USD (FRXUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRXUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Frax USD (FRXUSD)

Koliko Frax USD (FRXUSD) vrijedi danas?
Cijena FRXUSD uživo u USD je 0.999588 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRXUSD u USD?
Trenutačna cijena FRXUSD u USD je $ 0.999588. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Frax USD?
Tržišna kapitalizacija za FRXUSD je $ 66.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRXUSD?
Količina u optjecaju za FRXUSD je 66.63M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRXUSD?
FRXUSD je postigao ATH cijenu od 1.007 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRXUSD?
FRXUSD je vidio ATL cijenu od 0.97622 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRXUSD?
24-satni obujam trgovanja za FRXUSD je -- USD.
Hoće li FRXUSD još narasti ove godine?
FRXUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRXUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.