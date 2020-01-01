Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Frax Price Index Share (FPIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Frax Price Index Share (FPIS) Informacije The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure. Službena web stranica: https://app.frax.finance/ Kupi FPIS odmah!

Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Frax Price Index Share (FPIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.51M $ 20.51M $ 20.51M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M Povijesni maksimum: $ 14.2 $ 14.2 $ 14.2 Povijesni minimum: $ 0.3175 $ 0.3175 $ 0.3175 Trenutna cijena: $ 0.576079 $ 0.576079 $ 0.576079 Saznajte više o cijeni Frax Price Index Share (FPIS)

Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Frax Price Index Share (FPIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FPIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FPIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FPIS tokena, istražite FPIS cijenu tokena uživo!

