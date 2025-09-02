Više o FPIS

FPIS Informacije o cijeni

FPIS Službena web stranica

FPIS Tokenomija

FPIS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Frax Price Index Share Logotip

Frax Price Index Share Cijena (FPIS)

Neuvršten

1 FPIS u USD cijena uživo:

$0.578096
$0.578096$0.578096
-9.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Frax Price Index Share (FPIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:15:09 (UTC+8)

Frax Price Index Share (FPIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.577548
$ 0.577548$ 0.577548
24-satna najniža cijena
$ 0.636607
$ 0.636607$ 0.636607
24-satna najviša cijena

$ 0.577548
$ 0.577548$ 0.577548

$ 0.636607
$ 0.636607$ 0.636607

$ 14.2
$ 14.2$ 14.2

$ 0.3175
$ 0.3175$ 0.3175

-0.14%

-9.05%

-9.31%

-9.31%

Frax Price Index Share (FPIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.577916. Tijekom protekla 24 sata, FPIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.577548 i najviše cijene $ 0.636607, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FPIS je $ 14.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3175.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FPIS se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -9.05% u posljednjih 24 sata i -9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frax Price Index Share (FPIS)

$ 20.65M
$ 20.65M$ 20.65M

--
----

$ 57.79M
$ 57.79M$ 57.79M

35.73M
35.73M 35.73M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frax Price Index Share je $ 20.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FPIS je 35.73M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.79M.

Frax Price Index Share (FPIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Frax Price Index Share u USD iznosila je $ -0.0575752122522525.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Frax Price Index Share u USD iznosila je $ +0.0619653093.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Frax Price Index Share u USD iznosila je $ +0.3026506215.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Frax Price Index Share u USD iznosila je $ +0.10593090549200975.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0575752122522525-9.05%
30 dana$ +0.0619653093+10.72%
60 dana$ +0.3026506215+52.37%
90 dana$ +0.10593090549200975+22.44%

Što je Frax Price Index Share (FPIS)

The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Frax Price Index Share (FPIS)

Službena web-stranica

Frax Price Index Share Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Frax Price Index Share (FPIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Frax Price Index Share (FPIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Frax Price Index Share.

Provjerite Frax Price Index Share predviđanje cijene sada!

FPIS u lokalnim valutama

Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Frax Price Index Share (FPIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FPIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Frax Price Index Share (FPIS)

Koliko Frax Price Index Share (FPIS) vrijedi danas?
Cijena FPIS uživo u USD je 0.577916 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FPIS u USD?
Trenutačna cijena FPIS u USD je $ 0.577916. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Frax Price Index Share?
Tržišna kapitalizacija za FPIS je $ 20.65M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FPIS?
Količina u optjecaju za FPIS je 35.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FPIS?
FPIS je postigao ATH cijenu od 14.2 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FPIS?
FPIS je vidio ATL cijenu od 0.3175 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FPIS?
24-satni obujam trgovanja za FPIS je -- USD.
Hoće li FPIS još narasti ove godine?
FPIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FPIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:15:09 (UTC+8)

Frax Price Index Share (FPIS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.