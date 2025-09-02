Frax Price Index Share (FPIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.577548 $ 0.577548 $ 0.577548 24-satna najniža cijena $ 0.636607 $ 0.636607 $ 0.636607 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.577548$ 0.577548 $ 0.577548 24-satna najviša cijena $ 0.636607$ 0.636607 $ 0.636607 Najviša cijena ikada $ 14.2$ 14.2 $ 14.2 Najniža cijena $ 0.3175$ 0.3175 $ 0.3175 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -9.05% Promjena cijene (7D) -9.31% Promjena cijene (7D) -9.31%

Frax Price Index Share (FPIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.577916. Tijekom protekla 24 sata, FPIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.577548 i najviše cijene $ 0.636607, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FPIS je $ 14.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3175.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FPIS se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -9.05% u posljednjih 24 sata i -9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frax Price Index Share (FPIS)

Tržišna kapitalizacija $ 20.65M$ 20.65M $ 20.65M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.79M$ 57.79M $ 57.79M Količina u optjecaju 35.73M 35.73M 35.73M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frax Price Index Share je $ 20.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FPIS je 35.73M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.79M.