Više o INSS

INSS Informacije o cijeni

INSS Bijela knjiga

INSS Službena web stranica

INSS Tokenomija

INSS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FRAUDE Logotip

FRAUDE Cijena (INSS)

Neuvršten

1 INSS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FRAUDE (INSS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:50:36 (UTC+8)

FRAUDE (INSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.04%

+13.04%

FRAUDE (INSS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INSStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INSS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INSS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +13.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FRAUDE (INSS)

$ 4.30K
$ 4.30K$ 4.30K

--
----

$ 4.30K
$ 4.30K$ 4.30K

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,218.315943
999,961,218.315943 999,961,218.315943

Trenutačna tržišna kapitalizacija FRAUDE je $ 4.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INSS je 999.96M, s ukupnom količinom od 999961218.315943. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.30K.

FRAUDE (INSS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FRAUDE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FRAUDE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FRAUDE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FRAUDE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+22.66%
60 dana$ 0+0.46%
90 dana$ 0--

Što je FRAUDE (INSS)

The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

FRAUDE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FRAUDE (INSS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FRAUDE (INSS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FRAUDE.

Provjerite FRAUDE predviđanje cijene sada!

INSS u lokalnim valutama

FRAUDE (INSS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FRAUDE (INSS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INSS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FRAUDE (INSS)

Koliko FRAUDE (INSS) vrijedi danas?
Cijena INSS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INSS u USD?
Trenutačna cijena INSS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FRAUDE?
Tržišna kapitalizacija za INSS je $ 4.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INSS?
Količina u optjecaju za INSS je 999.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INSS?
INSS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INSS?
INSS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INSS?
24-satni obujam trgovanja za INSS je -- USD.
Hoće li INSS još narasti ove godine?
INSS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INSS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:50:36 (UTC+8)

FRAUDE (INSS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.