Frankfrankfrank ($FRANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00372414 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.98% Promjena cijene (1D) +0.87% Promjena cijene (7D) +7.65%

Frankfrankfrank ($FRANK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $FRANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $FRANK je $ 0.00372414, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $FRANK se promijenio za +1.98% u posljednjih sat vremena, +0.87% u posljednjih 24 sata i +7.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frankfrankfrank ($FRANK)

Tržišna kapitalizacija $ 232.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 232.12K Količina u optjecaju 999.79M Ukupna količina 999,790,177.801134

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frankfrankfrank je $ 232.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $FRANK je 999.79M, s ukupnom količinom od 999790177.801134. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.12K.