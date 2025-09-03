Više o FFROG

FFROG Informacije o cijeni

FFROG Službena web stranica

FFROG Tokenomija

FFROG Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FrankenFrog Logotip

FrankenFrog Cijena (FFROG)

Neuvršten

1 FFROG u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FrankenFrog (FFROG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:50:28 (UTC+8)

FrankenFrog (FFROG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261126
$ 0.00261126$ 0.00261126

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

FrankenFrog (FFROG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FFROGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FFROG je $ 0.00261126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FFROG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FrankenFrog (FFROG)

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

--
----

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

980.37M
980.37M 980.37M

980,366,209.349746
980,366,209.349746 980,366,209.349746

Trenutačna tržišna kapitalizacija FrankenFrog je $ 4.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FFROG je 980.37M, s ukupnom količinom od 980366209.349746. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.74K.

FrankenFrog (FFROG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FrankenFrog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FrankenFrog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FrankenFrog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FrankenFrog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-5.11%
60 dana$ 0+14.41%
90 dana$ 0--

Što je FrankenFrog (FFROG)

FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs FrankenFrog (FFROG)

Službena web-stranica

FrankenFrog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FrankenFrog (FFROG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FrankenFrog (FFROG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FrankenFrog.

Provjerite FrankenFrog predviđanje cijene sada!

FFROG u lokalnim valutama

FrankenFrog (FFROG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FrankenFrog (FFROG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FFROG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FrankenFrog (FFROG)

Koliko FrankenFrog (FFROG) vrijedi danas?
Cijena FFROG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FFROG u USD?
Trenutačna cijena FFROG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FrankenFrog?
Tržišna kapitalizacija za FFROG je $ 4.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FFROG?
Količina u optjecaju za FFROG je 980.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FFROG?
FFROG je postigao ATH cijenu od 0.00261126 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FFROG?
FFROG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FFROG?
24-satni obujam trgovanja za FFROG je -- USD.
Hoće li FFROG još narasti ove godine?
FFROG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FFROG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:50:28 (UTC+8)

FrankenFrog (FFROG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.