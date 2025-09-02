Frankencoin (ZCHF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24-satna najniža cijena $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 24-satna najviša cijena $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Najviša cijena ikada $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 Najniža cijena $ 0.981646$ 0.981646 $ 0.981646 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) -0.45% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Frankencoin (ZCHF) cijena u stvarnom vremenu je $1.24. Tijekom protekla 24 sata, ZCHFtrgovalo je između najniže cijene $ 1.23 i najviše cijene $ 1.26, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZCHF je $ 1.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.981646.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZCHF se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, -0.45% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frankencoin (ZCHF)

Tržišna kapitalizacija $ 15.08M$ 15.08M $ 15.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.08M$ 15.08M $ 15.08M Količina u optjecaju 12.12M 12.12M 12.12M Ukupna količina 12,123,552.98576448 12,123,552.98576448 12,123,552.98576448

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frankencoin je $ 15.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZCHF je 12.12M, s ukupnom količinom od 12123552.98576448. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.08M.