France Coin (FRA) Informacije We're putting France Coin $FRA dans le blockchain! Službena web stranica: https://www.francecoin.vip/ Kupi FRA odmah!

France Coin (FRA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za France Coin (FRA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 149.11K $ 149.11K $ 149.11K Ukupna količina: $ 746.47M $ 746.47M $ 746.47M Količina u optjecaju: $ 746.47M $ 746.47M $ 746.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 149.11K $ 149.11K $ 149.11K Povijesni maksimum: $ 0.00840597 $ 0.00840597 $ 0.00840597 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019975 $ 0.00019975 $ 0.00019975 Saznajte više o cijeni France Coin (FRA)

France Coin (FRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike France Coin (FRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FRA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FRA tokena, istražite FRA cijenu tokena uživo!

