France Coin (FRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00840597$ 0.00840597 $ 0.00840597 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.34% Promjena cijene (1D) +4.79% Promjena cijene (7D) +25.70% Promjena cijene (7D) +25.70%

France Coin (FRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRA je $ 0.00840597, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRA se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, +4.79% u posljednjih 24 sata i +25.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu France Coin (FRA)

Tržišna kapitalizacija $ 176.36K$ 176.36K $ 176.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 176.36K$ 176.36K $ 176.36K Količina u optjecaju 746.47M 746.47M 746.47M Ukupna količina 746,474,169.250681 746,474,169.250681 746,474,169.250681

Trenutačna tržišna kapitalizacija France Coin je $ 176.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRA je 746.47M, s ukupnom količinom od 746474169.250681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.36K.