FRAKT (FRKT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRKTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRKT je $ 2.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRKT se promijenio za +1.54% u posljednjih sat vremena, +3.50% u posljednjih 24 sata i +4.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.68K$ 43.68K $ 43.68K Količina u optjecaju 7.62M 7.62M 7.62M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FRAKT je $ 6.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRKT je 7.62M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.68K.