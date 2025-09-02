Više o FCL

Fractal Logotip

Fractal Cijena (FCL)

Neuvršten

1 FCL u USD cijena uživo:

$0.00114149
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Fractal (FCL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:15:41 (UTC+8)

Fractal (FCL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 1.47
$ 0.00102806
--

--

+1.55%

+1.55%

Fractal (FCL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00114149. Tijekom protekla 24 sata, FCLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FCL je $ 1.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102806.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FCL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fractal (FCL)

$ 139.91K
$ 139.91K$ 139.91K

--
$ 277.54K
$ 277.54K$ 277.54K

122.57M
122.57M 122.57M

243,135,150.9888386
243,135,150.9888386 243,135,150.9888386

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fractal je $ 139.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FCL je 122.57M, s ukupnom količinom od 243135150.9888386. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 277.54K.

Fractal (FCL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fractal u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fractal u USD iznosila je $ -0.0003332566.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fractal u USD iznosila je $ -0.0005114529.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fractal u USD iznosila je $ -0.003619461330116533.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0003332566-29.19%
60 dana$ -0.0005114529-44.80%
90 dana$ -0.003619461330116533-76.02%

Što je Fractal (FCL)

Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks

Resurs Fractal (FCL)

Službena web-stranica

Fractal Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fractal (FCL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fractal (FCL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fractal.

Provjerite Fractal predviđanje cijene sada!

FCL u lokalnim valutama

Fractal (FCL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fractal (FCL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FCL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fractal (FCL)

Koliko Fractal (FCL) vrijedi danas?
Cijena FCL uživo u USD je 0.00114149 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FCL u USD?
Trenutačna cijena FCL u USD je $ 0.00114149. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fractal?
Tržišna kapitalizacija za FCL je $ 139.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FCL?
Količina u optjecaju za FCL je 122.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FCL?
FCL je postigao ATH cijenu od 1.47 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FCL?
FCL je vidio ATL cijenu od 0.00102806 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FCL?
24-satni obujam trgovanja za FCL je -- USD.
Hoće li FCL još narasti ove godine?
FCL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FCL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:15:41 (UTC+8)

