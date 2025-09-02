Fractal (FCL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Najniža cijena $ 0.00102806$ 0.00102806 $ 0.00102806 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.55% Promjena cijene (7D) +1.55%

Fractal (FCL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00114149. Tijekom protekla 24 sata, FCLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FCL je $ 1.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102806.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FCL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fractal (FCL)

Tržišna kapitalizacija $ 139.91K$ 139.91K $ 139.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 277.54K$ 277.54K $ 277.54K Količina u optjecaju 122.57M 122.57M 122.57M Ukupna količina 243,135,150.9888386 243,135,150.9888386 243,135,150.9888386

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fractal je $ 139.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FCL je 122.57M, s ukupnom količinom od 243135150.9888386. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 277.54K.