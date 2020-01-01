FPI Bank (FPIBANK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FPI Bank (FPIBANK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FPI Bank (FPIBANK) Informacije It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. Službena web stranica: https://fpibank.com/ Bijela knjiga: https://fpibank.com/#whitepaper Kupi FPIBANK odmah!

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FPI Bank (FPIBANK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Ukupna količina: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Količina u optjecaju: $ 647.95M $ 647.95M $ 647.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Povijesni maksimum: $ 0.093765 $ 0.093765 $ 0.093765 Povijesni minimum: $ 0.00171803 $ 0.00171803 $ 0.00171803 Trenutna cijena: $ 0.00631593 $ 0.00631593 $ 0.00631593 Saznajte više o cijeni FPI Bank (FPIBANK)

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FPI Bank (FPIBANK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FPIBANK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FPIBANK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FPIBANK tokena, istražite FPIBANK cijenu tokena uživo!

