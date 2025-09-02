FPI Bank (FPIBANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00518783 24-satna najniža cijena $ 0.00570435 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.093765 Najniža cijena $ 0.00171803 Promjena cijene (1H) -0.42% Promjena cijene (1D) -1.52% Promjena cijene (7D) -23.07%

FPI Bank (FPIBANK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0054568. Tijekom protekla 24 sata, FPIBANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00518783 i najviše cijene $ 0.00570435, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FPIBANK je $ 0.093765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00171803.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FPIBANK se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -23.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FPI Bank (FPIBANK)

Tržišna kapitalizacija $ 3.54M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.27M Količina u optjecaju 647.95M Ukupna količina 964,999,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FPI Bank je $ 3.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FPIBANK je 647.95M, s ukupnom količinom od 964999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.27M.