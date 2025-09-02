Više o FPIBANK

FPI Bank Logotip

FPI Bank Cijena (FPIBANK)

Neuvršten

1 FPIBANK u USD cijena uživo:

$0.0054568
$0.0054568
-1.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FPI Bank (FPIBANK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:22:50 (UTC+8)

FPI Bank (FPIBANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00518783
$ 0.00518783
24-satna najniža cijena
$ 0.00570435
$ 0.00570435
24-satna najviša cijena

$ 0.00518783
$ 0.00518783

$ 0.00570435
$ 0.00570435

$ 0.093765
$ 0.093765

$ 0.00171803
$ 0.00171803

-0.42%

-1.52%

-23.07%

-23.07%

FPI Bank (FPIBANK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0054568. Tijekom protekla 24 sata, FPIBANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00518783 i najviše cijene $ 0.00570435, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FPIBANK je $ 0.093765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00171803.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FPIBANK se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -23.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FPI Bank (FPIBANK)

$ 3.54M
$ 3.54M

--
--

$ 5.27M
$ 5.27M

647.95M
647.95M

964,999,998.0
964,999,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FPI Bank je $ 3.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FPIBANK je 647.95M, s ukupnom količinom od 964999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.27M.

FPI Bank (FPIBANK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FPI Bank u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FPI Bank u USD iznosila je $ +0.0082051866.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FPI Bank u USD iznosila je $ +0.0042553370.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FPI Bank u USD iznosila je $ +0.00022303533988627.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.52%
30 dana$ +0.0082051866+150.37%
60 dana$ +0.0042553370+77.98%
90 dana$ +0.00022303533988627+4.26%

Što je FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

FPI Bank Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FPI Bank (FPIBANK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FPI Bank (FPIBANK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FPI Bank.

Provjerite FPI Bank predviđanje cijene sada!

FPIBANK u lokalnim valutama

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FPI Bank (FPIBANK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FPIBANK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FPI Bank (FPIBANK)

Koliko FPI Bank (FPIBANK) vrijedi danas?
Cijena FPIBANK uživo u USD je 0.0054568 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FPIBANK u USD?
Trenutačna cijena FPIBANK u USD je $ 0.0054568. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FPI Bank?
Tržišna kapitalizacija za FPIBANK je $ 3.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FPIBANK?
Količina u optjecaju za FPIBANK je 647.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FPIBANK?
FPIBANK je postigao ATH cijenu od 0.093765 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FPIBANK?
FPIBANK je vidio ATL cijenu od 0.00171803 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FPIBANK?
24-satni obujam trgovanja za FPIBANK je -- USD.
Hoće li FPIBANK još narasti ove godine?
FPIBANK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FPIBANK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:22:50 (UTC+8)

