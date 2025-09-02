Foxy (FOXY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00277926 24-satna najviša cijena $ 0.00345153 Najviša cijena ikada $ 0.03032542 Najniža cijena $ 0.0011223 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) -15.08% Promjena cijene (7D) +3.07%

Foxy (FOXY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00287812. Tijekom protekla 24 sata, FOXYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00277926 i najviše cijene $ 0.00345153, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOXY je $ 0.03032542, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0011223.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOXY se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -15.08% u posljednjih 24 sata i +3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Foxy (FOXY)

Tržišna kapitalizacija $ 16.85M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.76M Količina u optjecaju 5.86B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Foxy je $ 16.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOXY je 5.86B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.76M.