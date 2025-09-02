FoxGirl (FOXGIRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.21% Promjena cijene (7D) +0.76% Promjena cijene (7D) +0.76%

FoxGirl (FOXGIRL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOXGIRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOXGIRL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOXGIRL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i +0.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FoxGirl (FOXGIRL)

Tržišna kapitalizacija $ 118.19K$ 118.19K $ 118.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 118.19K$ 118.19K $ 118.19K Količina u optjecaju 100.00T 100.00T 100.00T Ukupna količina 99,999,484,890,300.0 99,999,484,890,300.0 99,999,484,890,300.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FoxGirl je $ 118.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOXGIRL je 100.00T, s ukupnom količinom od 99999484890300.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.19K.