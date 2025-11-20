Fox inu Cijena danas

Trenutačna cijena Fox inu (FINU) danas je $ 0.00112675, s promjenom od 4.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FINU u USD je $ 0.00112675 po FINU.

Fox inu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 111,292, s količinom u optjecaju od 98.86M FINU. Tijekom posljednja 24 sata, FINU trgovao je između $ 0.00100436 (niska) i $ 0.0011783 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00865818, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00100436.

U kratkoročnim performansama, FINU se kretao -0.04% u posljednjem satu i -17.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fox inu (FINU)

Tržišna kapitalizacija $ 111.29K$ 111.29K $ 111.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 111.29K$ 111.29K $ 111.29K Količina u optjecaju 98.86M 98.86M 98.86M Ukupna količina 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

