Fourth Star (FSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00479972 $ 0.00479972 $ 0.00479972 24-satna najniža cijena $ 0.00930009 $ 0.00930009 $ 0.00930009 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00479972$ 0.00479972 $ 0.00479972 24-satna najviša cijena $ 0.00930009$ 0.00930009 $ 0.00930009 Najviša cijena ikada $ 0.090011$ 0.090011 $ 0.090011 Najniža cijena $ 0.00380003$ 0.00380003 $ 0.00380003 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -46.23% Promjena cijene (7D) -47.37% Promjena cijene (7D) -47.37%

Fourth Star (FSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00499999. Tijekom protekla 24 sata, FSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00479972 i najviše cijene $ 0.00930009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FSTR je $ 0.090011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00380003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FSTR se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -46.23% u posljednjih 24 sata i -47.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fourth Star (FSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 50.77K$ 50.77K $ 50.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 500.01K$ 500.01K $ 500.01K Količina u optjecaju 10.15M 10.15M 10.15M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fourth Star je $ 50.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FSTR je 10.15M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 500.01K.