24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) -0.89% Promjena cijene (7D) -0.58%

FourCoin (FOUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOUR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOUR se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.14M Količina u optjecaju 444.00B Ukupna količina 444,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FourCoin je $ 1.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOUR je 444.00B, s ukupnom količinom od 444000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.14M.