Fottie (FOTTIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.66% Promjena cijene (1D) -14.98% Promjena cijene (7D) -17.12% Promjena cijene (7D) -17.12%

Fottie (FOTTIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOTTIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOTTIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOTTIE se promijenio za +1.66% u posljednjih sat vremena, -14.98% u posljednjih 24 sata i -17.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fottie (FOTTIE)

Tržišna kapitalizacija $ 187.68K$ 187.68K $ 187.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 187.68K$ 187.68K $ 187.68K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fottie je $ 187.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOTTIE je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 187.68K.