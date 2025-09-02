Fortune Token (FRTN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00176263 $ 0.00176263 $ 0.00176263 24-satna najniža cijena $ 0.00191175 $ 0.00191175 $ 0.00191175 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00176263$ 0.00176263 $ 0.00176263 24-satna najviša cijena $ 0.00191175$ 0.00191175 $ 0.00191175 Najviša cijena ikada $ 0.091031$ 0.091031 $ 0.091031 Najniža cijena $ 0.00097345$ 0.00097345 $ 0.00097345 Promjena cijene (1H) -0.63% Promjena cijene (1D) -6.76% Promjena cijene (7D) +18.23% Promjena cijene (7D) +18.23%

Fortune Token (FRTN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00177276. Tijekom protekla 24 sata, FRTNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00176263 i najviše cijene $ 0.00191175, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRTN je $ 0.091031, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00097345.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRTN se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -6.76% u posljednjih 24 sata i +18.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fortune Token (FRTN)

Tržišna kapitalizacija $ 504.01K$ 504.01K $ 504.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Količina u optjecaju 285.37M 285.37M 285.37M Ukupna količina 996,281,414.567182 996,281,414.567182 996,281,414.567182

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fortune Token je $ 504.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRTN je 285.37M, s ukupnom količinom od 996281414.567182. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.76M.