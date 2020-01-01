FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Informacije “Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀 Službena web stranica: https://fftb.space Kupi FFTB odmah!

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 348.82K $ 348.82K $ 348.82K Ukupna količina: $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B Količina u optjecaju: $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 348.82K $ 348.82K $ 348.82K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FFTB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FFTB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FFTB tokena, istražite FFTB cijenu tokena uživo!

