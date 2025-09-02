ForTube (FOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.167203$ 0.167203 $ 0.167203 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -1.37% Promjena cijene (7D) -2.72% Promjena cijene (7D) -2.72%

ForTube (FOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOR je $ 0.167203, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOR se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -1.37% u posljednjih 24 sata i -2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ForTube (FOR)

Tržišna kapitalizacija $ 450.94K$ 450.94K $ 450.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 799.94K$ 799.94K $ 799.94K Količina u optjecaju 563.72M 563.72M 563.72M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ForTube je $ 450.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOR je 563.72M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 799.94K.