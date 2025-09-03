Fortress Loans (FTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00206133 $ 0.00206133 $ 0.00206133 24-satna najniža cijena $ 0.00209909 $ 0.00209909 $ 0.00209909 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00206133$ 0.00206133 $ 0.00206133 24-satna najviša cijena $ 0.00209909$ 0.00209909 $ 0.00209909 Najviša cijena ikada $ 14.12$ 14.12 $ 14.12 Najniža cijena $ 0.00165818$ 0.00165818 $ 0.00165818 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -0.74% Promjena cijene (7D) -1.03% Promjena cijene (7D) -1.03%

Fortress Loans (FTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00208008. Tijekom protekla 24 sata, FTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00206133 i najviše cijene $ 0.00209909, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTS je $ 14.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00165818.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTS se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.74% u posljednjih 24 sata i -1.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fortress Loans (FTS)

Tržišna kapitalizacija $ 19.67K$ 19.67K $ 19.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Količina u optjecaju 9.46M 9.46M 9.46M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fortress Loans je $ 19.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTS je 9.46M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.80K.