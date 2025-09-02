Forkast (CGX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00107115 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00107115 Najviša cijena ikada $ 0.03869795 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -7.51% Promjena cijene (7D) -16.58%

Forkast (CGX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CGXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00107115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGX je $ 0.03869795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGX se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -7.51% u posljednjih 24 sata i -16.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forkast (CGX)

Tržišna kapitalizacija $ 149.69K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 855.28K Količina u optjecaju 175.01M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forkast je $ 149.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGX je 175.01M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 855.28K.