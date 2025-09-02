Više o CGX

Forkast Cijena (CGX)

Neuvršten

1 CGX u USD cijena uživo:

-7.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Forkast (CGX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:15:18 (UTC+8)

Forkast (CGX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.23%

-7.51%

-16.58%

-16.58%

Forkast (CGX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CGXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00107115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGX je $ 0.03869795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGX se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -7.51% u posljednjih 24 sata i -16.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forkast (CGX)

--
Trenutačna tržišna kapitalizacija Forkast je $ 149.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGX je 175.01M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 855.28K.

Forkast (CGX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Forkast u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Forkast u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Forkast u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Forkast u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.51%
30 dana$ 0-23.08%
60 dana$ 0-14.34%
90 dana$ 0--

Što je Forkast (CGX)

Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.

Resurs Forkast (CGX)

Službena web-stranica

Forkast Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Forkast (CGX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Forkast (CGX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Forkast.

Provjerite Forkast predviđanje cijene sada!

CGX u lokalnim valutama

Forkast (CGX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Forkast (CGX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CGX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Forkast (CGX)

Koliko Forkast (CGX) vrijedi danas?
Cijena CGX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CGX u USD?
Trenutačna cijena CGX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Forkast?
Tržišna kapitalizacija za CGX je $ 149.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CGX?
Količina u optjecaju za CGX je 175.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CGX?
CGX je postigao ATH cijenu od 0.03869795 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CGX?
CGX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CGX?
24-satni obujam trgovanja za CGX je -- USD.
Hoće li CGX još narasti ove godine?
CGX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CGX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:15:18 (UTC+8)

