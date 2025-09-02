Forgotten Playland (FP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.098671$ 0.098671 $ 0.098671 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.89% Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) -3.56% Promjena cijene (7D) -3.56%

Forgotten Playland (FP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FP je $ 0.098671, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FP se promijenio za +1.89% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i -3.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forgotten Playland (FP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Količina u optjecaju 4.08B 4.08B 4.08B Ukupna količina 7,972,902,505.783006 7,972,902,505.783006 7,972,902,505.783006

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forgotten Playland je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FP je 4.08B, s ukupnom količinom od 7972902505.783006. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.00M.