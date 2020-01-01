Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomika
Forgive Me Father ($PURGE) Informacije
Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content.
Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans.
It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.
Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Forgive Me Father ($PURGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Forgive Me Father ($PURGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj $PURGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja $PURGE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku $PURGE tokena, istražite $PURGE cijenu tokena uživo!
$PURGE Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide $PURGE? Naša $PURGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.