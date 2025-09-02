Više o $PURGE

Forgive Me Father Cijena ($PURGE)

1 $PURGE u USD cijena uživo:

$0.00390555
$0.00390555
-3.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Forgive Me Father ($PURGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:22:24 (UTC+8)

Forgive Me Father ($PURGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00376098
$ 0.00376098
24-satna najniža cijena
$ 0.00403601
$ 0.00403601
24-satna najviša cijena

$ 0.00376098
$ 0.00376098

$ 0.00403601
$ 0.00403601

$ 0.088906
$ 0.088906

$ 0.00295298
$ 0.00295298

+0.51%

-3.23%

-9.33%

-9.33%

Forgive Me Father ($PURGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00390555. Tijekom protekla 24 sata, $PURGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00376098 i najviše cijene $ 0.00403601, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PURGE je $ 0.088906, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00295298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PURGE se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, -3.23% u posljednjih 24 sata i -9.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forgive Me Father ($PURGE)

$ 3.12M
$ 3.12M

--
--

$ 3.12M
$ 3.12M

799.99M
799.99M

799,989,991.97736
799,989,991.97736

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forgive Me Father je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PURGE je 799.99M, s ukupnom količinom od 799989991.97736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.12M.

Forgive Me Father ($PURGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Forgive Me Father u USD iznosila je $ -0.000130457845382863.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Forgive Me Father u USD iznosila je $ -0.0010167263.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Forgive Me Father u USD iznosila je $ -0.0018634472.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Forgive Me Father u USD iznosila je $ -0.002987167648025345.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000130457845382863-3.23%
30 dana$ -0.0010167263-26.03%
60 dana$ -0.0018634472-47.71%
90 dana$ -0.002987167648025345-43.33%

Što je Forgive Me Father ($PURGE)

Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Forgive Me Father ($PURGE)

Službena web-stranica

Forgive Me Father Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Forgive Me Father ($PURGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Forgive Me Father ($PURGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Forgive Me Father.

Provjerite Forgive Me Father predviđanje cijene sada!

$PURGE u lokalnim valutama

Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Forgive Me Father ($PURGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $PURGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Forgive Me Father ($PURGE)

Koliko Forgive Me Father ($PURGE) vrijedi danas?
Cijena $PURGE uživo u USD je 0.00390555 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $PURGE u USD?
Trenutačna cijena $PURGE u USD je $ 0.00390555. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Forgive Me Father?
Tržišna kapitalizacija za $PURGE je $ 3.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $PURGE?
Količina u optjecaju za $PURGE je 799.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $PURGE?
$PURGE je postigao ATH cijenu od 0.088906 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $PURGE?
$PURGE je vidio ATL cijenu od 0.00295298 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $PURGE?
24-satni obujam trgovanja za $PURGE je -- USD.
Hoće li $PURGE još narasti ove godine?
$PURGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $PURGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:22:24 (UTC+8)

Forgive Me Father ($PURGE) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.