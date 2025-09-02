Forgive Me Father ($PURGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00376098 24-satna najniža cijena $ 0.00403601 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00376098 24-satna najviša cijena $ 0.00403601 Najviša cijena ikada $ 0.088906 Najniža cijena $ 0.00295298 Promjena cijene (1H) +0.51% Promjena cijene (1D) -3.23% Promjena cijene (7D) -9.33%

Forgive Me Father ($PURGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00390555. Tijekom protekla 24 sata, $PURGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00376098 i najviše cijene $ 0.00403601, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PURGE je $ 0.088906, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00295298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PURGE se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, -3.23% u posljednjih 24 sata i -9.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forgive Me Father ($PURGE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.12M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.12M Količina u optjecaju 799.99M Ukupna količina 799,989,991.97736

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forgive Me Father je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PURGE je 799.99M, s ukupnom količinom od 799989991.97736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.12M.