Trenutačna cijena Forg (FORG) danas je --, s promjenom od 11,93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FORG u USD je -- po FORG.

Forg trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 115 462, s količinom u optjecaju od 420,69B FORG. Tijekom posljednja 24 sata, FORG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FORG se kretao -0,70% u posljednjem satu i -34,83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Tržišna kapitalizacija $ 115,46K$ 115,46K $ 115,46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 115,46K$ 115,46K $ 115,46K Količina u optjecaju 420,69B 420,69B 420,69B Ukupna količina 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

