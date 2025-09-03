Forex Lens (FOREXLENS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002813 24-satna najniža cijena $ 0.0000286 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00086288 Najniža cijena $ 0.00002678 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.15% Promjena cijene (7D) +3.99%

Forex Lens (FOREXLENS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000283. Tijekom protekla 24 sata, FOREXLENStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002813 i najviše cijene $ 0.0000286, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOREXLENS je $ 0.00086288, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002678.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOREXLENS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i +3.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forex Lens (FOREXLENS)

Tržišna kapitalizacija $ 28.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.29K Količina u optjecaju 999.46M Ukupna količina 999,459,954.81255

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forex Lens je $ 28.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOREXLENS je 999.46M, s ukupnom količinom od 999459954.81255. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.29K.