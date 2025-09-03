Forever Alone (ALONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00207579$ 0.00207579 $ 0.00207579 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -0.45% Promjena cijene (7D) +1.79% Promjena cijene (7D) +1.79%

Forever Alone (ALONE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALONE je $ 0.00207579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALONE se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.45% u posljednjih 24 sata i +1.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forever Alone (ALONE)

Tržišna kapitalizacija $ 24.66K$ 24.66K $ 24.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.66K$ 24.66K $ 24.66K Količina u optjecaju 999.53M 999.53M 999.53M Ukupna količina 999,531,151.071077 999,531,151.071077 999,531,151.071077

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forever Alone je $ 24.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALONE je 999.53M, s ukupnom količinom od 999531151.071077. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.66K.