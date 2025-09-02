Forest Knight (KNIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00819998 24-satna najviša cijena $ 0.00860434 Najviša cijena ikada $ 1.8 Najniža cijena $ 0.0045756 Promjena cijene (1H) -0.96% Promjena cijene (1D) -2.15% Promjena cijene (7D) -2.66%

Forest Knight (KNIGHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00834652. Tijekom protekla 24 sata, KNIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00819998 i najviše cijene $ 0.00860434, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNIGHT je $ 1.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0045756.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNIGHT se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -2.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forest Knight (KNIGHT)

Tržišna kapitalizacija $ 499.77K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 831.71K Količina u optjecaju 60.09M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forest Knight je $ 499.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNIGHT je 60.09M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 831.71K.