For Sale (SN47) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.582164 $ 0.582164 $ 0.582164 24-satna najniža cijena $ 0.615349 $ 0.615349 $ 0.615349 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.582164$ 0.582164 $ 0.582164 24-satna najviša cijena $ 0.615349$ 0.615349 $ 0.615349 Najviša cijena ikada $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Najniža cijena $ 0.537314$ 0.537314 $ 0.537314 Promjena cijene (1H) -0.60% Promjena cijene (1D) -3.69% Promjena cijene (7D) -4.73% Promjena cijene (7D) -4.73%

For Sale (SN47) cijena u stvarnom vremenu je $0.591444. Tijekom protekla 24 sata, SN47trgovalo je između najniže cijene $ 0.582164 i najviše cijene $ 0.615349, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN47 je $ 1.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.537314.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN47 se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, -3.69% u posljednjih 24 sata i -4.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu For Sale (SN47)

Tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Količina u optjecaju 2.13M 2.13M 2.13M Ukupna količina 2,133,361.781965966 2,133,361.781965966 2,133,361.781965966

Trenutačna tržišna kapitalizacija For Sale je $ 1.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN47 je 2.13M, s ukupnom količinom od 2133361.781965966. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.26M.