footcoin (FOOTCOIN) Informacije Footcoin is a memecoin launched on pumpfun 3/29/2025 and migrated to pumpswap 3/30/2025. This project went viral, and established a real brand in the solana ecosystem in an important META with considerable mindshare in the crypto universe. We have been called part of the "trifecta": including titcoin, buttcoin, footcoin. We have an active community, cult like following all over the world, that continues to endure and thrive. We continue to occupy an important part of the crypto space, and people continue to wish to know more about us. Službena web stranica: https://x.com/footcoin_cto Kupi FOOTCOIN odmah!

footcoin (FOOTCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za footcoin (FOOTCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 91.91K $ 91.91K $ 91.91K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 91.91K $ 91.91K $ 91.91K Povijesni maksimum: $ 0.00038071 $ 0.00038071 $ 0.00038071 Povijesni minimum: $ 0.00004536 $ 0.00004536 $ 0.00004536 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni footcoin (FOOTCOIN)

footcoin (FOOTCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike footcoin (FOOTCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOOTCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOOTCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOOTCOIN tokena, istražite FOOTCOIN cijenu tokena uživo!

