Football Coin (XFC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Football Coin (XFC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Football Coin (XFC) Informacije XFC Coin is a digital currency built using technology similar to that of Bitcoin, with the same monetary properties. XFC Coin is the registered crypto currency of FootballCoin, used for in-game transactions and for trading against other currencies. The first Football Manager game with collectible cards. You own what you collect. Create your own football team based on official stats and win. FootballCoin is developed on top of Bitcoin’s blockchain technology and features it’s own cryptocurrency – XFCCOIN. FootballCoin allows you to act like a real manager, predicting player form, match outcomes, ability development and rewarding managers for their results. Building your fantasy team will have you choose from the available list of professional players. Based on the performance of the selected players, your team will accumulate or lose points. Positive events (such as scoring goals, contributing assists, keeping a clean sheet) will add points to your team. Negative events (such as receiving yellow/red cards, conceding goals, missing penalties) will see the players lose points. Moreover, players’ positions are of relevance as they have a direct impact on how they score in the game. Build a team with efficient players, who will score high and make you win! Službena web stranica: https://www.footballcoin.io/ Kupi XFC odmah!

Football Coin (XFC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Football Coin (XFC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Povijesni maksimum: $ 0.01569936 $ 0.01569936 $ 0.01569936 Povijesni minimum: $ 0.00136667 $ 0.00136667 $ 0.00136667 Trenutna cijena: $ 0.00856279 $ 0.00856279 $ 0.00856279 Saznajte više o cijeni Football Coin (XFC)

Football Coin (XFC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Football Coin (XFC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XFC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XFC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XFC tokena, istražite XFC cijenu tokena uživo!

XFC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XFC? Naša XFC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XFC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!