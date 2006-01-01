Fooday (FOOD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fooday (FOOD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fooday (FOOD) Informacije Firstly, holders can use FOOD for upgrading, charging, and minting Fooca cameras, enhancing their gaming experience on the Fooday app. Furthermore, holders can withdraw the earned FOOD to the blockchain and convert it into other cryptocurrencies, providing users with greater flexibility and various value realization possibilities. Službena web stranica: https://fooday.app Bijela knjiga: https://fooday.app/docs/

Fooday (FOOD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fooday (FOOD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.12K $ 16.12K $ 16.12K Povijesni maksimum: $ 0.0193168 $ 0.0193168 $ 0.0193168 Povijesni minimum: $ 0.00617083 $ 0.00617083 $ 0.00617083 Trenutna cijena: $ 0.00745859 $ 0.00745859 $ 0.00745859

Fooday (FOOD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fooday (FOOD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOOD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOOD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

