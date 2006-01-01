FomosFi (FOMOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FomosFi (FOMOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FomosFi (FOMOS) Informacije Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool. Službena web stranica: https://fomosfi.vip/ Bijela knjiga: https://fomosfi.vip/ Kupi FOMOS odmah!

FomosFi (FOMOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FomosFi (FOMOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 105.25K $ 105.25K $ 105.25K Povijesni maksimum: $ 0.02053806 $ 0.02053806 $ 0.02053806 Povijesni minimum: $ 0.00155775 $ 0.00155775 $ 0.00155775 Trenutna cijena: $ 0.00501205 $ 0.00501205 $ 0.00501205 Saznajte više o cijeni FomosFi (FOMOS)

FomosFi (FOMOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FomosFi (FOMOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOMOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOMOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOMOS tokena, istražite FOMOS cijenu tokena uživo!

FOMOS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FOMOS? Naša FOMOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FOMOS predviđanje cijene tokena odmah!

