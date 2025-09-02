FOMO RADIO AI Cijena (RADIO)
FOMO RADIO AI (RADIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RADIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RADIO je $ 0.00763848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RADIO se promijenio za +1.81% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i +2.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija FOMO RADIO AI je $ 164.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RADIO je 999.49M, s ukupnom količinom od 999489416.768913. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.94K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FOMO RADIO AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FOMO RADIO AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FOMO RADIO AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FOMO RADIO AI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.88%
|30 dana
|$ 0
|+1.94%
|60 dana
|$ 0
|+6.57%
|90 dana
|$ 0
|--
FOMO FM introduces the world’s first AI-driven voice synthesis platform tailored for the crypto ecosystem. By blending natural language processing (NLP), real-time voice synthesis, and persona engineering, FOMO FM transforms the way users interact with dynamic data. Inspired by Elon Musk’s vision for X as the ultimate “source of truth,” FOMO FM addresses the inherent biases of traditional media. As Musk stated, “You are the media,” emphasizing the democratization of information. FOMO FM takes this concept further, creating an unbiased, AI-driven platform that ensures every voice is heard and every insight is delivered accurately and transparently. https://x.com/elonmusk/status/1780370067987009711 The platform’s first use case, an AI radio, delivers engaging audio shows hosted by custom personas like RJ Degen and RJ Diana, offering a glimpse into the future of voice-driven media. To kick things off, FOMO Radio AI is starting with its flagship Funny Bunny Show, where RJ Degen brings the latest crypto buzz every 15 minutes with a mix of wit and precision. But this is just the beginning — future plans include adding more autonomous shows like Market Insights and Crypto Price Alerts, each designed to redefine how you consume audio content.
