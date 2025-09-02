FOMO RADIO AI (RADIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00763848$ 0.00763848 $ 0.00763848 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.81% Promjena cijene (1D) -0.88% Promjena cijene (7D) +2.32% Promjena cijene (7D) +2.32%

FOMO RADIO AI (RADIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RADIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RADIO je $ 0.00763848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RADIO se promijenio za +1.81% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i +2.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FOMO RADIO AI (RADIO)

Tržišna kapitalizacija $ 164.94K$ 164.94K $ 164.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 164.94K$ 164.94K $ 164.94K Količina u optjecaju 999.49M 999.49M 999.49M Ukupna količina 999,489,416.768913 999,489,416.768913 999,489,416.768913

Trenutačna tržišna kapitalizacija FOMO RADIO AI je $ 164.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RADIO je 999.49M, s ukupnom količinom od 999489416.768913. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.94K.