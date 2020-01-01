FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FOMO 3D (FOMO3D.FUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Informacije solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Službena web stranica: https://www.solana.fun/fomo/ Kupi FOMO3D.FUN odmah!

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FOMO 3D (FOMO3D.FUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.57K $ 23.57K $ 23.57K Ukupna količina: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M Količina u optjecaju: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.57K $ 23.57K $ 23.57K Povijesni maksimum: $ 0.02397837 $ 0.02397837 $ 0.02397837 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FOMO 3D (FOMO3D.FUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOMO3D.FUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOMO3D.FUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOMO3D.FUN tokena, istražite FOMO3D.FUN cijenu tokena uživo!

FOMO3D.FUN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FOMO3D.FUN? Naša FOMO3D.FUN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FOMO3D.FUN predviđanje cijene tokena odmah!

